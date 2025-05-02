Малооблачно, но прохладно: какой будет погода в Украине во второй день мая

В пятницу, 2 мая, в Украине ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Украину будет поступать воздух арктического происхождения из северных широт вслед за холодным атмосферным фронтом, что повлечет повышение давления и уменьшение облачности. Так что день будет прохладным, хотя и малооблачным.

Небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ... днем 11-16°, на западе и юго-западе страны 16-21° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 14-16° тепла.

День города Львов и Международный день Гарри Поттера: что отмечают в мире и Украине 2 мая