Малооблачно, но прохладно: какой будет погода в Украине во второй день мая
Киев • УНН
В Украину будет поступать воздух с севера, что вызовет повышение давления и уменьшение облачности. Ожидается прохладная погода, без осадков, кроме востока и Крыма.
В пятницу, 2 мая, в Украине ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Украину будет поступать воздух арктического происхождения из северных широт вслед за холодным атмосферным фронтом, что повлечет повышение давления и уменьшение облачности. Так что день будет прохладным, хотя и малооблачным.
Небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ... днем 11-16°, на западе и юго-западе страны 16-21°
В Киеве и области в четверг будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 14-16° тепла.
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