Малохмарно, але прохолодно: якою буде погода в Україні у другий день травня
Київ • УНН
В Україну надходитиме повітря з півночі, що викличе підвищення тиску та зменшення хмарності. Очікується прохолодна погода, без опадів, крім сходу та Криму.
У п'ятницю, 2 травня, в Україні очікується невелика хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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Зазначається, що в Україну надходитиме повітря арктичного походження з північних широт вслід за холодним атмосферним фронтом, що спричинить підвищення тиску та зменшення хмарності. Тож день буде прохолодним, хоча і малохмарним.
Невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура ... вдень 11-16°, на заході та південному заході країни 16-21°
У Києві та області у четвер буде малохмарно, опадів не очікується. Температура повітря становитиме 14-16° тепла.
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