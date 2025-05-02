Малохмарно, але прохолодно: якою буде погода в Україні у другий день травня

У п'ятницю, 2 травня, в Україні очікується невелика хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Зазначається, що в Україну надходитиме повітря арктичного походження з північних широт вслід за холодним атмосферним фронтом, що спричинить підвищення тиску та зменшення хмарності. Тож день буде прохолодним, хоча і малохмарним.

Невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура ... вдень 11-16°, на заході та південному заході країни 16-21°