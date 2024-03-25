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Малюк объяснил, при каких условиях СБУ снова "поздоровается" с Крымским мостом

Малюк объяснил, при каких условиях СБУ снова "поздоровается" с Крымским мостом

Киев  •  УНН

25 марта 2024, 19:49  •  9222 просмотра

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Глава СБУ Василий Малюк заявил, что сейчас россияне не используют Крымский мост для поставки оружия и боеприпасов, но если они снова начнут это делать, СБУ имеет возможность полностью разрушить мост.

Сейчас россияне не используют Крымский мост для поставки оружия и средств поражения. Когда они снова начнут тянуть по нему свой боекомплект, то тогда СБУ в очередной раз скажет им "привет". Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк в интервью в телемарафоне, и добавил, что в СБУ есть  потенциал уничтожить мост  полностью, передает корреспондент УНН.

На вопрос, остается ли Крымский мост приоритетной целью СБУ, Малюк ответил: "В свое время мы имели соответствующее задание от Президента Украины по перерезанию военной логистики врага на том направлении. Собственно было проведено две успешные операции. Сейчас вы должны понять, что они его не используют для поставки оружия, средств поражения и т.д.".

Он отметил, что до успешных поражений по мосту за сутки там проходило от 42 до 46 поездов, которые возили оружие, боеприпасы.

"Сегодня там за сутки их идет 4-5. Четыре из них - это пассажиропоток, остальные товары общего потребления.  То есть враг вообще не использует сегодня город для поставки оружия и средств поражения", - сказал Малюк.

По его словам, россияне ремонтируют мост.

"Сейчас там повреждены опоры и так называемые быки на которых они стоят. Когда их они восстановят, то возможно потенциально они снова начнут тянуть по нему свой боекомплект и тогда мы, собственно, в очередной раз скажем им "привет". Всему свое время, давайте не ускорять события", - заявил Малюк.

На уточняющий вопрос, есть ли потенциал его уничтожить полностью, Малюк ответил: "Потенциал у нас конечно есть".

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов уверял, что Крымский мост будет разрушен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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