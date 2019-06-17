Малиновский заявил, что "Генк" препятствует его трансферу в "Аталанту"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Лидер бельгийского "Генка" Руслан Малиновский раскритиковал руководство клуба, которое, по его словам, препятствует трансферу украинца в "Аталанту", передает УНН со ссылкой на сайт LHN.
Малиновский отметил, что клуб из Бергамо предоставил "Генке" официальное трансферное предложение, которое не устроило чемпионов Бельгии.
"Я знаю, что на столе есть предложение от "Аталанты" в 15 млн. евро, но "Генк" не собирается вести переговоры. И это несмотря на то, что сумма трансферной предложения "Аталанты" больше, чем в прошлом году от "Сельты". "Генк" выставил на меня ценник в 20 млн. евро, что я считаю необоснованным. Прошлым летом "Генк" попросил меня остаться, чтобы помочь команде с завоеванием чемпионства. Они не отпустили меня в прошлом году, но обещали не препятствовать трансферу в этом. В зимнее трансферное окно я мог перейти в "Рому", но отказался, потому что хотел сдержать обещание", - отметил игрок.
Украинец попросил бельгийцев сдержать предоставленное им слово и отпустить его.
"Теперь клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел пойти хорошо, поблагодарив клуб и болельщиков за отличные три года, но "Генк" явно этого не хочет. Я просто прошу "Генк" сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Некоторые люди предупреждали меня, что так и будет, но я не хотел верить. Теперь кажется, что я был наивен. Мне жаль за эту эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным и больше не вижу будущего в "Генке", - подчеркнул Малиновский.
Добавим также, действующий контракт украинца с "Генк" рассчитан до 30 июня 2022 года.