Малиновский заявил, что "Генк" препятствует его трансферу в "Аталанту"

Малиновский отметил, что клуб из Бергамо предоставил "Генке" официальное трансферное предложение, которое не устроило чемпионов Бельгии.

"Я знаю, что на столе есть предложение от "Аталанты" в 15 млн. евро, но "Генк" не собирается вести переговоры. И это несмотря на то, что сумма трансферной предложения "Аталанты" больше, чем в прошлом году от "Сельты". "Генк" выставил на меня ценник в 20 млн. евро, что я считаю необоснованным. Прошлым летом "Генк" попросил меня остаться, чтобы помочь команде с завоеванием чемпионства. Они не отпустили меня в прошлом году, но обещали не препятствовать трансферу в этом. В зимнее трансферное окно я мог перейти в "Рому", но отказался, потому что хотел сдержать обещание", - отметил игрок.

Украинец попросил бельгийцев сдержать предоставленное им слово и отпустить его.

"Теперь клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел пойти хорошо, поблагодарив клуб и болельщиков за отличные три года, но "Генк" явно этого не хочет. Я просто прошу "Генк" сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Некоторые люди предупреждали меня, что так и будет, но я не хотел верить. Теперь кажется, что я был наивен. Мне жаль за эту эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным и больше не вижу будущего в "Генке", - подчеркнул Малиновский.

Добавим также, действующий контракт украинца с "Генк" рассчитан до 30 июня 2022 года.