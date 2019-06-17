Маліновський заявив, що "Генк" перешкоджає його трансферу в "Аталанту"

Маліновський відзначив, що клуб із Бергамо надав "Генку" офіційну трансферну пропозицію, яка не влаштувала чемпіонів Бельгії.

"Я знаю, що на столі є пропозиція від "Аталанти" в 15 млн. євро, але "Генк" не збирається вести переговори. І це незважаючи на те, що сума трансферної пропозиції "Аталанти" більша, ніж в минулому році від "Сельти". "Генк" виставив на мене цінник в 20 млн. євро, що я вважаю необґрунтованим. Минулого літа "Генк" попросив мене залишитися, щоб допомогти команді із завоюванням чемпіонства. Вони не відпустили мене в минулому році, але обіцяли не перешкоджати трансферу в цьому. У зимове трансферне вікно я міг перейти в "Рому", але відмовився, тому що хотів стримати обіцянку", - наголосив гравець.

Українець попросив бельгійців стримати надане їм слово та відпустити його.

"Тепер клуб порушує своє слово, і я відчуваю себе обдуреним. Мені 26 років, я хочу грати на більш високому рівні. Я хотів піти добре, подякувавши клуб і вболівальників за відмінні три роки, але "Генк" явно цього не хоче. Я просто прошу "Генк" стримати свою обіцянку і відпустити мене за розумною ціною. Деякі люди попереджали мене, що так і буде, але я не хотів вірити. Тепер здається, що я був наївний. Мені шкода за цю емоційну реакцію, але я відчуваю себе зрадженим і більше не бачу майбутнього в "Генку", - підкреслив Маліновський.

Додамо також, чинний контракт українця з "Генком" розрахований до 30 червня 2022 року.