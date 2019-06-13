Малиновский о перспективах сборной: определенность появится после поединков с литовцами

"Как и предполагал наш главный тренер Андрей Шевченко, игра с Люксембургом вышла непростой. Во-первых, соперник оказался хорошо организованным, каждый из игроков четко знал, что ему делать на поле. Во-вторых, по сравнению с матчем с Сербией нам явно не хватало агрессии, а нереализованные в дебюте голевые моменты негативно сказались на наших действиях. Поэтому не обошлось без нервотрепки", - отметил игрок "Генке".

О перспективах сборной: "пока сложно дать однозначный ответ. Думаю, что определенность появится после следующих поединков с литовцами".

Напомним, что решающий мяч в ворота люксембуржцев забил Роман Яремчук.