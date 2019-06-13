Малиновский о перспективах сборной: определенность появится после поединков с литовцами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подвел итоги матча с Люксембургом, который завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0 и прокомментировал шансы на выход в финальную часть соревнований, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
"Как и предполагал наш главный тренер Андрей Шевченко, игра с Люксембургом вышла непростой. Во-первых, соперник оказался хорошо организованным, каждый из игроков четко знал, что ему делать на поле. Во-вторых, по сравнению с матчем с Сербией нам явно не хватало агрессии, а нереализованные в дебюте голевые моменты негативно сказались на наших действиях. Поэтому не обошлось без нервотрепки", - отметил игрок "Генке".
О перспективах сборной: "пока сложно дать однозначный ответ. Думаю, что определенность появится после следующих поединков с литовцами".
Напомним, что решающий мяч в ворота люксембуржцев забил Роман Яремчук.