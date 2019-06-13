Маліновський про перспективи збірної: визначеність з'явиться після поєдинків із литовцями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський підбив підсумки матчу з Люксембургом, який завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 1:0 та прокоментував шанси на вихід до фінальної частини змагань, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
"Як і передбачав наш головний тренер Андрій Шевченко, гра з Люксембургом вийшла непростою. По-перше, суперник виявився добре організованим, кожен із гравців чітко знав, що йому робити на полі. По-друге, у порівнянні з матчем із Сербією нам явно не вистачало агресії, а нереалізовані в дебюті гольові моменти негативно позначилися на наших діях. Тому не обійшлося без нервування", - відзначив гравець "Генку".
Про перспективи збірної: "поки що складно дати однозначну відповідь. Думаю, що визначеність з'явиться після наступних поєдинків, із литовцями".
Нагадаємо, що вирішальний м'яч у ворота люксембуржців забив Роман Яремчук.