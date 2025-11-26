Маленькое сердечко не выдержало канонад взрывов во время массированной атаки рф: на Киевщине погибла косуля, которую спасли после ДТП
Киев • УНН
Косуля, перенесшая ампутацию конечности после ДТП на Киевщине, не пережила массированный российский обстрел в ночь на 25 ноября. Ее сердце остановилось от ужаса взрывов, несмотря на все усилия Центра спасения диких животных.
Косуля, которую спасли после ДТП в Киевской области, не пережила массированный российский обстрел в ночь на 25 ноября - маленькое сердечко остановилось, передает УНН со ссылкой на Центр спасения диких животных.
Всего несколько недель назад она перенесла сложную операцию по ампутации конечности, которая была раздроблена в результате ДТП на Броварщине, и мы радовались, что она смогла пережить предыдущий обстрел, поскольку еще не полностью тогда отошла от действия наркоза. Но сегодняшнюю страшную ночь (ночь на 25 ноября - ред.), полную канонад взрывов и ужаса, она не выдержала, и ее маленькое сердечко остановилось
В Центре отметили, что возлагали много надежд на выздоровление косули и верили, что она сможет адаптироваться и научится жить на трех ногах. Пусть в неволе, но будет жить.
Но вражеский обстрел стал для нее фатальным. Невыносимо больно терять животное, которое пытались спасти всеми силами, но которое все же не удалось уберечь…
В Киевской области спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте19.04.25, 19:27 • 11100 просмотров