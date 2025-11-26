Маленьке серденько не витримало канонад вибухів під час масованої атаки рф: на Київщині загинула козуля, яку врятвали після ДТП

Козуля, яку врятували після ДТП на Київщині, не пережила масований російський обстріл у ніч на 25 листопада - маленьке серденько зупинилось, передає УНН із посиланням на Центр порятунку диких тварин.

Всього кілька тижнів тому вона перенесла складну операцію із ампутації кінцівки, що була розтрощена унаслідок ДТП на Броварщині, і ми раділи, що вона змогла пережити попередній обстріл, оскільки ще не повністю тоді відійшла від дії наркозу. Та сьогоднішню страшну ніч (ніч на 25 листопада - ред.), сповнену канонад вибухів і жаху, вона не витримала, і її маленьке серденько зупинилось

У Центрі зазначили, що покладали багато надій на одужання козулі і вірили, що вона зможе адаптуватись та навчиться жити на трьох ногах. Нехай у неволі, але житиме.

Та ворожий обстріл став для неї фатальним. Невимовно боляче втрачати тварину, яку намагались урятувати всіма силами, але яку все ж не вдалося вберегти…