10:00 • 7256 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 15021 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 27674 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 25285 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 16912 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 29513 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16573 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14290 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24254 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 41133 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Маленьке серденько не витримало канонад вибухів під час масованої атаки рф: на Київщині загинула козуля, яку врятвали після ДТП

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Козуля, яка перенесла ампутацію кінцівки після ДТП на Київщині, не пережила масований російський обстріл у ніч на 25 листопада. Її серце зупинилося від жаху вибухів, попри всі зусилля Центру порятунку диких тварин.

Маленьке серденько не витримало канонад вибухів під час масованої атаки рф: на Київщині загинула козуля, яку врятвали після ДТП

Козуля, яку врятували після ДТП на Київщині, не пережила масований російський обстріл у ніч на 25 листопада - маленьке серденько зупинилось, передає УНН із посиланням на Центр порятунку диких тварин.

Всього кілька тижнів тому вона перенесла складну операцію із ампутації кінцівки, що була розтрощена унаслідок ДТП на Броварщині, і ми раділи, що вона змогла пережити попередній обстріл, оскільки ще не повністю тоді відійшла від дії наркозу. Та сьогоднішню страшну ніч (ніч на 25 листопада - ред.), сповнену канонад вибухів і жаху, вона не витримала, і її маленьке серденько зупинилось 

- йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що покладали багато надій на одужання козулі і вірили, що вона зможе адаптуватись та навчиться жити на трьох ногах. Нехай у неволі, але житиме.

Та ворожий обстріл став для неї фатальним. Невимовно боляче втрачати тварину, яку намагались урятувати всіма силами, але яку все ж не вдалося вберегти… 

- резюмували в Центрі.

На Київщині врятували лелеку, що заплуталась у мотузці на висоті19.04.25, 19:27 • 11099 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Тварини
Дорожньо-транспортна пригода
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область