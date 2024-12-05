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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон заявил, что не уйдет в отставку до истечения срока полномочий

Киев  •  УНН

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Президент Франции Макрон заявил, что выполнит свой пятилетний мандат до конца, несмотря на вотум недоверия правительству. В ближайшие дни он назначит нового премьер-министра.

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отставки правительства Барнье заявил, что не собирается покинуть пост до истечения срока своих полномочий. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Глава французского государства отверг призывы к отставке, отметив, что будет выполнять вверенный ему пятилетний мандат "в полной мере до конца".

Мандат, который вы мне демократическим путем доверили, — это пятилетний мандат, и я буду выполнять его полностью до его окончания. Моя ответственность требует обеспечения непрерывности государства, надлежащего функционирования наших институтов, независимости нашей страны и защиты всех вас,

- сказал президент Франции.

Он также объявил, что назначит нового премьер-министра Франции в "ближайшие несколько дней".

Я поручу ему сформировать правительство общего интереса, которое будет представлять все политические силы, которые могут принимать в нем участие или, по крайней мере, обяжутся не отправлять его в отставку,

- заявил президент Франции.

Напомним

Национальное собрание Франции выразило второй в истории вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Франсуа Байру рассматривается как потенциальный преемник, в то время как 59% французов призывают Макрона уйти в отставку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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