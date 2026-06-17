Макрон заявил, что баланс сил в Украине существенно изменился
Киев • УНН
Макрон заявил об изменении баланса сил и отступлении россии. G7 увеличит поставки ПВО и позволит Украине самостоятельно производить часть оборудования.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что "баланс сил в последние месяцы кардинально изменился", поскольку "Украина наступает и сопротивляется; россия отступает", передает УНН со ссылкой на Guardian.
Детали
Макрон отметил, что лидеры G7 провели "углубленное" обсуждение ситуации в Украине, которое позволило "найти важные точки соприкосновения".
Он подчеркнул их "непоколебимую поддержку Украины" и отметил, что "баланс сил в последние месяцы кардинально изменился", поскольку "Украина наступает и сопротивляется; россия отступает".
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Он сказал, что лидеры договорились увеличить поставки средств и систем противовоздушной обороны, чтобы еще больше помочь Украине.
Он также заявил, что лидеры поддержали просьбу Украины о заключении лицензионных соглашений, чтобы она могла самостоятельно производить часть этого оборудования.
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