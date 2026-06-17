Макрон заявил, что баланс сил в Украине существенно изменился

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что "баланс сил в последние месяцы кардинально изменился", поскольку "Украина наступает и сопротивляется; россия отступает", передает УНН со ссылкой на Guardian.

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Макрон отметил, что лидеры G7 провели "углубленное" обсуждение ситуации в Украине, которое позволило "найти важные точки соприкосновения".

Он подчеркнул их "непоколебимую поддержку Украины" и отметил, что "баланс сил в последние месяцы кардинально изменился", поскольку "Украина наступает и сопротивляется; россия отступает".

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Он сказал, что лидеры договорились увеличить поставки средств и систем противовоздушной обороны, чтобы еще больше помочь Украине.

Он также заявил, что лидеры поддержали просьбу Украины о заключении лицензионных соглашений, чтобы она могла самостоятельно производить часть этого оборудования.

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