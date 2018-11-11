Макрон предостерег от опасности национализма
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В годовщину завершения Первой мировой войны президент Франции Эммануэль Макрон предостерег глав государств от нестабильности мира и опасности национализма. Об этом французский лидер заявил во время церемонии по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже со ссылкой на DW сообщает УНН.
"Старые демоны снова поднимаются. Мы должны еще раз подтвердить перед нашими народами нашу настоящую и огромную ответственность: передать нашим детям мир, о котором мечтали предыдущие поколения", - отметил Макрона.
Как сообщает издание, национализм он назвал "прямо противоположным" и "предательством" патриотизма.
"Говоря: "Наши интересы прежде всего, независимо от того, что происходит с другими", вы уничтожаете наиболее ценную вещь, которую может иметь народ, вещь, которая дает ему жизнь, дает ему величие и является важнейшей: его моральные ценности", - сказал он.
Как сообщал УНН, столица Франции стала сегодня местом главных торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась 11 ноября 1918.
Напомним, президент России Владимир Путин последним из гостей приехал к Триумфальной арке, где должны начаться торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
Добавим, что активистка феминистского движения Femen попыталась помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа, который направлялся к месту церемонии у Триумфальной арки в Париже в честь столетия окончания Первой мировой войны.