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Напівоголена активістка Femen намагалась перешкодити руху кортежу Трампа

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Активістка феміністського руху Femen спробувала перешкодити проїзду кортежу президента США Дональда Трампа, що прямував до місця церемонії біля Тріумфальної арки в Парижі в честь сторіччя закінчення Першої світової війни. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Напівоголена дівчина з написаними на тілі протестними лозунгами вибігала на Єлисейські поля, але майже одразу вона була затримана правоохоронцями.

Пізніше, відповідне відео рух Femen розмістив на своїй сторінці у twitter.

Як повідомляв УНН, столиця Франції стала сьогодні місцем головних урочистостей, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни, яка завершилася 11 листопада 1918 року.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін останнім з гостей приїхав до Тріумфальної арки, де мали розпочатись урочисті заходи, присвячені 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни.

Une activiste FEMEN face à la voiture de Trump, remontant les Champs Élysée, dénonçant l’hypocrisie de cette cérémonie du 11 novembre. pic.twitter.com/6n6216EdCf

— FEMEN (@Femen_France) 11 ноября 2018 г.

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