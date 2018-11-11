Полуобнаженная активистка Femen пыталась помешать движению кортежа Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Активистка феминистского движения Femen попыталась помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа, который направлялся к месту церемонии у Триумфальной арки в Париже в честь столетия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Полуобнаженная девушка с написанными на теле протестными лозунгами выбегала на Елисейские поля, но почти сразу она была задержана правоохранителями.
Позже, соответствующее видео движение Femen разместило на своей странице в twitter.
Как сообщал УНН, столица Франции стала сегодня местом главных торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась 11 ноября 1918.
Напомним, президент России Владимир Путин последним из гостей приехал к Триумфальной арке, где должны начаться торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
Une activiste FEMEN face à la voiture de Trump, remontant les Champs Élysée, dénonçant l'hypocrisie de cette cérémonie du 11 novembre. pic.twitter.com/6n6216EdCf- FEMEN (@Femen_France) 11 ноября 2018 г.