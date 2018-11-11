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У Парижі пройдуть урочистості, присвячені сторіччю закінчення Першої світової війни

У Парижі пройдуть урочистості, присвячені сторіччю закінчення Першої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Столиця Франції стане сьогодні місцем головних урочистостей, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни, яка завершилася 11 листопада 1918 року. Об 11 годині за паризьким часом — у хвилини, коли пролунав сигнал про перемир’я — біля Тріумфальної арки у присутності високих гостей почнеться меморіальна церемонія, передає УНН.

На неї запрошено понад 120 високих гостей, у тому числі президент України Петро Порошенко, глави багатьох інших держав, які брали участь у Першій світовій війні, керівники ООН і європейських організацій.

Серед безпрецедентної кількості світових лідерів будуть присутні і політичні опоненти. Так, згідно зі списком запрошених, який був поширений прес-службою Єлисейського палацу, до Парижа запрошені, зокрема, президент Сербії Александар Вучич, а також лідер Косово Хашим Тачі. Очікується присутність прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та прем’єр-міністра Палестини Рамі Хамдаллаха. На запрошення глави французької держави в урочистостях також візьме участь президент РФ Володимир Путін.

Під склепіннями Тріумфальної арки відбудеться символічне запалення Вічного вогню на Могилі невідомого солдата. До учасників урочистостей на площі Шарля де Голля звернеться президент Франції Еммануель Макрон. Потім французький лідер дасть офіційний сніданок у своїй резиденції у честь зарубіжних гостей.

У другій половині дня у виставковому центрі Гранд-аль у парку Ла-Вілетт відкриється Паризький форум світу. У його роботі поряд із главами держав візьмуть участь керівники неурядових організацій. Перед ними виступить генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Зустріч покликана доповнити міжнародний порядок денний новими пропозиціями щодо зниження напруженості в світі.

У зв’язку з меморіальними церемоніями влада Франції посилила заходи безпеки у Парижі. Як повідомив глава МВС Франції Крістоф Кастанер, більше 10 тисяч поліцейських і жандармів додатково залучені до забезпечення порядку у французькій столиці.

“Париж прийме 98 іноземних делегацій, 72 глав держав або урядів у зв’язку зі святкуванням закінчення Першої світової війни і проведенням Форуму світу”, — нагадав міністр внутрішніх справ. Він запевнив, що “всі необхідні заходи для безпеки гостей і жителів міста будуть забезпечені”. “Але ми все одно повинні залишатися вкрай пильними”, — додав глава силового відомства.

У свою чергу в префектурі паризької поліції повідомили, що “навколо місць, де відбуватимуться святкові заходи, створять периметри безпеки, а також будуть введені спеціальні заходи контролю”. Крім того, за словами представників префектури, додаткові сили безпеки будуть стягнуті на площу Республіки, де очікується мітинг противників візиту до Франції президента США Дональда Трампа.

Перша світова війна — світова війна, глобальний збройний конфлікт, який розвивався перш за все в Європі від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року, в якому брало участь 38 держав із населенням 1,5 млрд мешканців. Війна забрала життя 18,6 млн осіб. Тільки в останній її день були вбиті, поранені, пропали безвісти 11 тисяч осіб. Конфлікт мав вирішальний вплив на історію XX століття.

Як раніше інформував УНН, в 80 км на північ від Парижа у суботу Еммануель Макрон і федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкрили у Комп'єнському лісі дошку в пам'ять про перемир'я 1918 року. 

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