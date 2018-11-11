В Париже пройдут торжества, посвященные столетию окончания Первой мировой войны

На неё приглашены более 120 высоких гостей, в том числе президент Украины Петр Порошенко, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.

Среди беспрецедентного количества мировых лидеров будут присутствовать и политические оппоненты. Так, согласно списку приглашенных, который был распространен пресс-службой Елисейского дворца, в Париж приглашены, в частности, президент Сербии Александар Вучич, а также лидер Косово Хашим Тачи. Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и премьер-министра Палестины Рами Хамдаллаха. По приглашению главы французского государства в торжествах также примет участие президент РФ Владимир Путин.

Под сводами Триумфальной арки состоится символическое зажжение Вечного огня на Могиле неизвестного солдата. К участникам торжеств на площади Шарля де Голля обратится президент Франции Эммануэль Макрон. Затем французский лидер даст официальный завтрак в своей резиденции в честь зарубежных гостей.

Во второй половине дня в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла-Вилетт откроется Парижский форум мира. В его работе наряду с главами государств примут участие руководители неправительственных организаций. Перед ними выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Встреча призвана дополнить международную повестку дня новыми предложениями по снижению напряженности в мире.

В связи с мемориальными церемониями власти Франции усилила меры безопасности в Париже. Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, больше 10 тысяч полицейских и жандармов дополнительно привлечены к обеспечению порядка во французской столице.

"Париж примет 98 иностранных делегаций, 72 глав государств или правительств в связи с празднованием окончания Первой мировой войны и проведением Форума мира", - напомнил министр внутренних дел. Он заверил, что "все необходимые меры для безопасности гостей и жителей города будут обеспечены". "Но мы все равно должны оставаться крайне бдительными", - добавил глава силового ведомства.

В свою очередь в префектуре парижской полиции сообщили, что "вокруг мест, где будут проходить праздничные мероприятия, создадут периметры безопасности, а также будут введены специальные меры контроля". Кроме того, по словам представителей префектуры, дополнительные силы безопасности будут стянуты на площадь Республики, где ожидается митинг противников визита во Францию ​​президента США Дональда Трампа.

Первая мировая война - мировая война, глобальный вооруженный конфликт, который развивался прежде всего в Европе от 28 июля 1914 года до 11 ноября 1918 года, в котором участвовало 38 государств с населением 1,5 млрд жителей. Война унесла жизни 18,6 млн человек. Только в последний её день были убиты, ранены, пропали без вести 11 тысяч человек Мужчина. Конфликт имел решающее влияние на историю XX века.

Как ранее информировал УНН, в 80 км к северу от Парижа в субботу Эммануэль Макрон и федеральная канцлерка Германии Ангела Меркель открыли в Компьенском лесу мемориальную доску в память о перемирии 1918 года.