В Париже пройдут торжества, посвященные столетию окончания Первой мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Столица Франции станет сегодня местом главных торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась 11 ноября 1918 года. В 11:00 по парижскому времени у Триумфальной арки в присутствии высоких гостей начнется мемориальная церемония, передает УНН.
На неё приглашены более 120 высоких гостей, в том числе президент Украины Петр Порошенко, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.
Среди беспрецедентного количества мировых лидеров будут присутствовать и политические оппоненты. Так, согласно списку приглашенных, который был распространен пресс-службой Елисейского дворца, в Париж приглашены, в частности, президент Сербии Александар Вучич, а также лидер Косово Хашим Тачи. Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и премьер-министра Палестины Рами Хамдаллаха. По приглашению главы французского государства в торжествах также примет участие президент РФ Владимир Путин.
Под сводами Триумфальной арки состоится символическое зажжение Вечного огня на Могиле неизвестного солдата. К участникам торжеств на площади Шарля де Голля обратится президент Франции Эммануэль Макрон. Затем французский лидер даст официальный завтрак в своей резиденции в честь зарубежных гостей.
Во второй половине дня в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла-Вилетт откроется Парижский форум мира. В его работе наряду с главами государств примут участие руководители неправительственных организаций. Перед ними выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Встреча призвана дополнить международную повестку дня новыми предложениями по снижению напряженности в мире.
В связи с мемориальными церемониями власти Франции усилила меры безопасности в Париже. Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, больше 10 тысяч полицейских и жандармов дополнительно привлечены к обеспечению порядка во французской столице.
"Париж примет 98 иностранных делегаций, 72 глав государств или правительств в связи с празднованием окончания Первой мировой войны и проведением Форума мира", - напомнил министр внутренних дел. Он заверил, что "все необходимые меры для безопасности гостей и жителей города будут обеспечены". "Но мы все равно должны оставаться крайне бдительными", - добавил глава силового ведомства.
В свою очередь в префектуре парижской полиции сообщили, что "вокруг мест, где будут проходить праздничные мероприятия, создадут периметры безопасности, а также будут введены специальные меры контроля". Кроме того, по словам представителей префектуры, дополнительные силы безопасности будут стянуты на площадь Республики, где ожидается митинг противников визита во Францию президента США Дональда Трампа.
Первая мировая война - мировая война, глобальный вооруженный конфликт, который развивался прежде всего в Европе от 28 июля 1914 года до 11 ноября 1918 года, в котором участвовало 38 государств с населением 1,5 млрд жителей. Война унесла жизни 18,6 млн человек. Только в последний её день были убиты, ранены, пропали без вести 11 тысяч человек Мужчина. Конфликт имел решающее влияние на историю XX века.
Как ранее информировал УНН, в 80 км к северу от Парижа в субботу Эммануэль Макрон и федеральная канцлерка Германии Ангела Меркель открыли в Компьенском лесу мемориальную доску в память о перемирии 1918 года.