Макрон застеріг від небезпеки націоналізму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В річницю завершення Першої світової війни президент Франції Еммануель Макрон застеріг лідерів держав від нестабільності миру і небезпеки націоналізму. Про це французький лідер заявив під час церемонії з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни біля Тріумфальної арки в Парижі з посиланням на DW повідомляє УНН.
"Старі демони знову підіймаються. Ми повинні ще раз підтвердити перед нашими народами нашу справжню та величезну відповідальність: передати нашим дітям світ, про який мріяли попередні покоління", - зазначив Макрон.
Як повідомляє видання, націоналізм він назвав "прямо протилежним" та "зрадою" патріотизму.
"Кажучи: "Наші інтереси передусім, незалежно від того, що відбувається з іншими", ви знищуєте найбільш цінну річ, яку може мати народ, річ, яка дає йому життя, дає йому велич і є найважливішою: його моральні цінності", - сказав він.
Як повідомляв УНН, столиця Франції стала сьогодні місцем головних урочистостей, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни, яка завершилася 11 листопада 1918 року.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін останнім з гостей приїхав до Тріумфальної арки, де мали розпочатись урочисті заходи, присвячені 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни.
Додамо, що активістка феміністського руху Femen спробувала перешкодити проїзду кортежу президента США Дональда Трампа, що прямував до місця церемонії біля Тріумфальної арки в Парижі в честь сторіччя закінчення Першої світової війни.