Макрон застеріг від небезпеки націоналізму

КИЇВ. 11 листопада. УНН. В річницю завершення Першої світової війни президент Франції Еммануель Макрон застеріг лідерів держав від нестабільності миру і небезпеки націоналізму. Про це французький лідер заявив під час церемонії з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни біля Тріумфальної арки в Парижі з посиланням на DW повідомляє УНН.