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Макрон застеріг від небезпеки націоналізму

Макрон застеріг від небезпеки націоналізму

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. В річницю завершення Першої світової війни президент Франції Еммануель Макрон застеріг лідерів держав від нестабільності миру і небезпеки націоналізму. Про це французький лідер заявив під час церемонії з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни біля Тріумфальної арки в Парижі з посиланням на DW повідомляє УНН.

"Старі демони знову підіймаються. Ми повинні ще раз підтвердити перед нашими народами нашу справжню та величезну відповідальність: передати нашим дітям світ, про який мріяли попередні покоління", - зазначив Макрон.

Як повідомляє видання, націоналізм він назвав "прямо протилежним" та "зрадою" патріотизму.

"Кажучи: "Наші інтереси передусім, незалежно від того, що відбувається з іншими", ви знищуєте найбільш цінну річ, яку може мати народ, річ, яка дає йому життя, дає йому велич і є найважливішою: його моральні цінності", - сказав він.

Як повідомляв УНН, столиця Франції стала сьогодні місцем головних урочистостей, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни, яка завершилася 11 листопада 1918 року.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін останнім з гостей приїхав до Тріумфальної арки, де мали розпочатись урочисті заходи, присвячені 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни.

Додамо, що активістка феміністського руху Femen спробувала перешкодити проїзду кортежу президента США Дональда Трампа, що прямував до місця церемонії біля Тріумфальної арки в Парижі в честь сторіччя закінчення Першої світової війни.

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