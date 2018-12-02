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Макрон призвал освободить украинских моряков

Макрон призвал освободить украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 10240 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, которые были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе. Кроме того, он сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон тоже призвал РФ освободить украинских моряков. Об этом в субботу на пресс-конференции на территории саммита G20 заявил глава правительства Канады, сообщает УНН.

"Вчера утром у меня была возможность поговорить с президентом Путиным лично, я выразил обеспокоенность ситуацией в Азовском море и попросил его отпустить захваченных украинских моряков", - рассказал премьер-министр Трюдо.

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Кроме того Трюдо сказал, что Макрон согласился, что Россия должна ослабить свою агрессию против Украины и освободить три украинских судна и их команду.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора в четверг обсудили проявления российской агрессии в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированной Керчи. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 24 моряка, среди которых 6 получили ранения.

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