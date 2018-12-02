Макрон закликав звільнити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що попросив президента РФ Володимира Путіна звільнити українських моряків, які були захоплені російськими прикордонниками в Керченській протоці. Крім того, він повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон теж закликав РФ звільнити українських моряків. Про це у суботу на прес-конференції на території саміту G20 заявив глава уряду Канади, повідомляє УНН.
“Вчора вранці у мене була можливість поговорити з президентом Путіним особисто, я висловив стурбованість ситуацією в Азовському морі й попросив його відпустити захоплених українських моряків”, — розповів прем’єр-міністр Трюдо.
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Крім того Трюдо сказав, що Макрон погодився, що Росія повинна послабити свою агресію проти України й звільнити три українські судна та їх команду.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови у четвер обговорили прояви російської агресії в Керченській протоці.
Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 24 моряки, серед яких 6 отримали поранення.