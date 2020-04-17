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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Макрон призвал к тесной координации с ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Макрон призвал к тесной координации с ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13356 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости выстраивать инициативы по борьбе с эпидемией коронавируса вокруг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уделив внимание созданию доступных вакцин. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter в ночь на пятницу, передает УНН.

“Очень насыщенный обмен с международными участниками борьбы против COVID-19. Вместе мы должны создать вокруг ВОЗ решительную инициативу по диагностике, лечению и (производстве) доступных для всех вакцин. Координация. Ускорение. Справедливость. Чтобы спасать жизни”, — написал он.

Позже Елисейский дворец распространил коммюнике, в котором указал, что французский лидер на видеоконференции лидеров Группы семи (G7) выразил поддержку ВОЗ и подчеркнул, что организация должна играть ведущую роль в совместной с другими государствами и институтами работе по созданию вакцин и укреплению систем здравоохранения. Он также призвал “оказать серьезную поддержку наиболее уязвимым странам, в частности странам Африки, чтобы они могли противостоять санитарным и экономическим последствиям пандемии”. “Он выразил полную приверженность работе в данном направлении со всеми международными партнерами Франции”, — заключает администрация Макрона.

В четверг главы государств и правительств стран Группы семи (G7) провели видеоконференцию, инициированную главенствующими в клубе США. В то время как канцлер Германии Ангела Меркель выразила полную поддержку ВОЗ, пресс-служба Белого дома сообщила, что участники конференции призвали к реформированию организации. Президент США Дональд Трамп подвергал в последние несколько дней ВОЗ резкой критике, выражая мнение, что она действует в интересах Китая. Затем он объявил, что Вашингтон приостанавливает взносы в бюджет ВОЗ. Это решение было негативно воспринято основной частью мирового сообщества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гейтсы и Ирландия увеличили финансирование ВОЗ после заявлений Трампа

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