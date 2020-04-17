Макрон закликав до тісної координації з ВООЗ у боротьбі з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність вибудовувати ініціативи по боротьбі з епідемією коронавірусу навколо Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), приділивши увагу створенню доступних вакцин. Відповідне повідомлення він опублікував у своєму Twitter в ніч на п’ятницю, передає УНН.
“Дуже насичений обмін з міжнародними учасниками боротьби проти COVID-19. Разом ми повинні створити навколо ВООЗ рішучу ініціативу з діагностики, лікування і (виробництва) доступних для всіх вакцин. Координація. Прискорення. Справедливість. Щоб рятувати життя”, — написав він.
Пізніше Єлисейський палац поширив комюніке, в якому вказав, що французький лідер на відеоконференції лідерів Групи семи (G7) висловив підтримку ВООЗ і підкреслив, що вона повинна відігравати провідну роль у спільній з іншими державами та інституціями роботі зі створення вакцин і зміцненню систем охорони здоров’я. Він також закликав “надати серйозну підтримку найбільш вразливим країнам, зокрема країнам Африки, щоб вони могли протистояти санітарним і економічних наслідкам пандемії”. “Він висловив повну прихильність роботі в даному напрямку з усіма міжнародними партнерами Франції”, — робить висновок адміністрація Макрона.
У четвер глави держав і урядів країн Групи семи (G7) провели відеоконференцію, ініційовану головуючими в клубі США. У той час як канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила повну підтримку ВООЗ, прес-служба Білого дому повідомила, що учасники конференції закликали до реформування організації. Президент США Дональд Трамп піддавав в останні кілька днів ВООЗ різкій критиці, висловлюючи думку, що та діє в інтересах Китаю. Потім він оголосив, що Вашингтон призупиняє внески в бюджет ВООЗ. Це рішення було негативно сприйнято основною частиною світової спільноти.
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