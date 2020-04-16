Гейтси та Ірландія збільшили фінансування ВООЗ після заяв Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Після рішення США про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, Ірландія заявила про збільшення вчетверо свого внеску до організації, а фонд мільярдера Білла Гейтса виділив організації додаткові 150 млн долларів США, передає УНН.
“Ірландія рішуче підтримує ВООЗ у зусиллях щодо координації глобальної реакції на боротьбу з COVID19. Тому багато країн покладаються на досвід ООН та спроможність врятувати життя. Ірландія вчетверо збільшила наш звичайний щорічний фінансовий внесок до ВООЗ на 2020 рік до 9,5 млн євро”, — заявив віце-прем’єр, міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймон Ковені.
Крім того, напередодні стало відомо, що Фонд Білла та Мелінди Гейтс виділить додаткові 150 мільйонів доларів на глобальну відповідь на COVID19.
“Велике спасибі Мелінді Гейтс, Біллу Гейтсу та Фонду Гейтсів за вашу видатну підтримку світу під час цієї кризи та додатковий внесок у розмірі 150 мільйонів доларів у глобальну відповідь COVID19”, — зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації призупинити внески в бюджет ВООЗ “до проведення оцінки ролі організації в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавірусу”. За його словами, через невірні оцінки і рекомендації організації коронавірусом у світі заразилося в 20 разів більше людей, ніж могли б.