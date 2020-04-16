Гейтсы и Ирландия увеличили финансирование ВОЗ после заявлений Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. После решения США о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения, Ирландия заявила об увеличении вчетверо своего вклада в организацию, а фонд миллиардера Билла Гейтса выделил организации дополнительные 150 млн долларов США, передает УНН.
"Ирландия решительно поддерживает ВОЗ в усилиях по координации глобальной реакции на борьбу с COVID19. Поэтому многие страны полагаются на опыт ООН и способность спасти жизнь. Ирландия в 4 раза увеличила наш обычный ежегодный финансовый вклад в ВОЗ на 2020 год до 9,5 млн евро", - заявил вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Коуэн.
Кроме того, накануне стало известно, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит дополнительные 150 млн долларов на глобальный ответ на COVID19.
"Большое спасибо Мелинде Гейтс, Биллу Гейтсу и Фонду Гейтсов за вашу выдающуюся поддержку мира во время этого кризиса и дополнительный взнос в размере 150 млн долларов на глобальный ответ COVID19", - отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Как сообщал УНН, Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могли бы.