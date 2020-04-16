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Країни G7 хочуть реформування ВООЗ і домовилися координувати протидію вірусу - Білий Дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У четвер лідери групи країн "великої сімки" закликали провести огляд і реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я і домовилися забезпечити узгоджений глобальний підхід в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомив у четвер Білий дім, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Лідери "великої сімки" домовилися зберігати прихильність прийняття всіх необхідних заходів для забезпечення сильного і скоординованого глобального реагування на цю кризу в галузі охорони здоров'я та пов'язане з нею гуманітарне та економічне лихо, а також для початку сильного і стійкого відновлення", - йдеться в заяві Білого Дому за підсумками відеоконференції, проведеної між лідерами.

Також наголошується, що лідери "визнали, що країни "великої сімки" щорічно вносять понад мільярд доларів до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), і велика частина розмови була зосереджена на відсутності транспарентності і хронічно неправильному управлінні пандемією з боку ВООЗ".

"Лідери закликали до ретельного перегляду і реформування", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації призупинити внески в бюджет ВООЗ "до проведення оцінки ролі організації в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавірусу". За його словами, через невірні оцінки і рекомендацій організації коронавірусом у світі заразилося в 20 разів більше людей, ніж могли б.

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