Макрон отказался посетить стенд России на Парижском книжном салоне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрона во время книжного салона в Париже отказался посетить стенд России, которая является почетным гостем мероприятия. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Борислав Береза, передает УНН.
Е.Макрон вместе с женой посетили открытие Парижского книжного салона - одного из крупнейших интеллектуальных событий года Франции. LIVRE PARIS - это место встречи издателей учебной, научной и художественной литературы, а также одна из важнейших мировых площадок для популяризации научных и учебных изданий.
Ежегодно почетным гостем выставки становится одна из стран мира, и в этом году в качестве почетного гостя Парижского книжного салона была приглашена Российская Федерация. Несмотря на это, французский президент предпочел не посещать стенд, представленный РФ, отметил нардеп.
"Немного ранее президент Макрон, на том же Парижском книжном салоне, отказался посетить стенд России, которая является почетным гостем", - сообщил Б.Береза.
По его словам, после этого Макрона принял от украинской писательницы и первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирены Карпы книгу рассказов Олега Сенцова.