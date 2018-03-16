Макрон відмовився відвідати стенд Росії на Паризькому книжковому салоні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон під час книжкового салону у Парижі відмовився відвідати стенд Росії, яка є почесним гостем заходу. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Борислав Береза, передає УНН.
Е.Макрон разом з дружиною завітали на відкриття Паризького книжкового салону — одного з найбільших інтелектуальних подій року Франції. LIVRE PARIS — це місце зустрічі видавців навчальної, наукової та художньої літератури, а також один з найважливіших світових майданчиків для популяризації наукових і навчальних видань.
Щороку почесним гостем виставки стає одна з країн світу, і цього року як почесний гість Паризького книжкового салону була запрошена Російська Федерація. Попри це французький президент волів не відвідувати стенд, представлений РФ, зауважив нардеп.
“Трохи раніше президент Макрон, на тому самому Паризькому книжковому салоні, відмовився відвідати стенд Росії, яка є почесним гостем”, — повідомив Б.Береза.
За його словами, після цього Макрон прийняв від української письменниці та першої секратарки з питань культури посольства України у Франції Ірени Карпи книгу оповідань Олега Сенцова.