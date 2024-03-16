Макрон: Украина должна иметь четкий календарь военной помощи

Франция должна предоставить дополнительные гарантии для Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для марафона "Единые новости", пишет УНН.

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Президент Франции заявил что Украина должна иметь "четкую видимость календаря военной помощи и идти уверенно к моменту, когда переговоры станут возможными".

У нас нет лимитов, мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия. Я пока не иду с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности сказал Эмануэль Макрон.

Напомним,

Макрон заявил, что Европа должна готовиться к войне, если хочет мира, поскольку победа России в Украине снизит доверие к Европе до нуля, а война может распространиться по всей Европе, что возложит ответственность на Россию.

Макрон заявил, что ответит на звонок Путина