Макрон заявил, что ответит на звонок Путина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  118366 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  136570 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  138289 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  137792 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  113118 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127249 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120441 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128902 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141542 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128489 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Макрон заявил, что ответит на звонок Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на призыв Путина и выслушает его предложения, одновременно поддерживая обороноспособность Украины и способствуя деэскалации для достижения устойчивого мира.

Война •   •  6305 просмотра
Макрон заявил, что ответит на звонок Путина

Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы: Зеленский обсудил с Сырским оперативную ситуацию

Президент Зеленский обсудил оперативную обстановку, возможности и угрозы с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, похвалив воинов, которые интенсивно воюют на разных участках фронта и уничтожают оккупанта.

Война •   •  6966 просмотра
Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы: Зеленский обсудил с Сырским оперативную ситуацию

Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате

Мужчина по имени Андре Гордон застрелил трех человек в Пенсильвании, в том числе мать своих детей, а затем захватил заложников в доме в Трентоне, штат Нью-Джерси, вероятно, вооруженный штурмовой винтовкой.

Криминал и ЧП •   •  6157 просмотра
Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате

В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что сейчас вопрос о введении войск других стран в Украину не обсуждается, но он может быть рассмотрен в случае эскалации агрессии со стороны России и коллективного решения стран-членов НАТО о введении войск.

Война •   •  10470 просмотра
В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет

Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки

Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.

спорт •   •  8270 просмотра
Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки

Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

По словам президента Зеленского, Украина теперь имеет возможность наносить удары на большие расстояния с помощью собственных беспилотников, что позволяет ей целенаправленно атаковать уязвимые места в российской системе ведения боевых действий.

Война •   •  13060 просмотра
Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, россия развернула все имеющиеся ресурсы на линии фронта в Украине, включая подразделения с Дальнего Востока и ограниченные резервы, что привело к огромным потерям.

Война •   •  11910 просмотра
россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов

США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська

По словам министра юстиции Украины, США могут рассмотреть возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине вместе с конфискацией российских активов в едином пакете, а голосование может состояться на следующей неделе, если будут согласованы технические детали.

Война •   •  14663 просмотра
США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська

Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне не протестуют против мобилизации из-за отсутствия работы и потому, что они являются "рабами", и что большинство россиян не имеют другого варианта работы, кроме как вступить в ряды вооруженных сил.

Война •   •  16317 просмотра
Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук

Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.

Война •   •  15588 просмотра
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук