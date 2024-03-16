Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Макрон заявил, что ответит на звонок Путина
Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы: Зеленский обсудил с Сырским оперативную ситуацию
Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате
В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет
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Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский
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США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська
Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук
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Макрон заявил, что ответит на звонок Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на призыв Путина и выслушает его предложения, одновременно поддерживая обороноспособность Украины и способствуя деэскалации для достижения устойчивого мира.
Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы: Зеленский обсудил с Сырским оперативную ситуацию
Президент Зеленский обсудил оперативную обстановку, возможности и угрозы с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, похвалив воинов, которые интенсивно воюют на разных участках фронта и уничтожают оккупанта.
Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате
Мужчина по имени Андре Гордон застрелил трех человек в Пенсильвании, в том числе мать своих детей, а затем захватил заложников в доме в Трентоне, штат Нью-Джерси, вероятно, вооруженный штурмовой винтовкой.
В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что сейчас вопрос о введении войск других стран в Украину не обсуждается, но он может быть рассмотрен в случае эскалации агрессии со стороны России и коллективного решения стран-членов НАТО о введении войск.
Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки
Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.
Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский
По словам президента Зеленского, Украина теперь имеет возможность наносить удары на большие расстояния с помощью собственных беспилотников, что позволяет ей целенаправленно атаковать уязвимые места в российской системе ведения боевых действий.
россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов
По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, россия развернула все имеющиеся ресурсы на линии фронта в Украине, включая подразделения с Дальнего Востока и ограниченные резервы, что привело к огромным потерям.
США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська
По словам министра юстиции Украины, США могут рассмотреть возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине вместе с конфискацией российских активов в едином пакете, а голосование может состояться на следующей неделе, если будут согласованы технические детали.
Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне не протестуют против мобилизации из-за отсутствия работы и потому, что они являются "рабами", и что большинство россиян не имеют другого варианта работы, кроме как вступить в ряды вооруженных сил.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук
Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.