Макрон заявил, что ответит на звонок Путина

Президент Франции заявил, что ответит на звонок президента России Владимира Путина. Об этом он сказал во время интервью для марафона "Единые новости", пишет УНН.

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Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Роль Франции - быть нервом войны. Надо с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации. Нам нужно выйти на устойчивый справедливый мир. Если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения сказал президент Франции.

Напомним,

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции противостоять России, если она продолжит эскалацию ситуации, гарантируя, что Россия никогда не победит, поддерживая суверенитет Украины и ее международно признанные границы.

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