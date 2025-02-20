Макрон раскрыл позицию относительно военного присутствия в Украине после войны
Киев • УНН
Президент Франции заявил о возможности размещения международных сил в Украине после достижения мира. Макрон подчеркнул, что Париж продолжает предоставлять оружие, но не принимает непосредственного участия в боевых действиях.
Макрон выразил свою позицию относительно будущих гарантий безопасности Украины после завершения войны. Об этом сообщает Le monde, передает УНН.
Детали
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что международные силы могли бы играть роль в стабилизации ситуации после достижения мира в Украине.
При обсуждении вопроса возможного присутствия иностранных войск на территории Украины Макрон заявил, что Франция не намерена жертвовать будущими поколениями.
Я не хочу приносить в жертву поколения. Тот, кто сделал этот выбор - владимир путин. Франция ни разу не способствовала эскалации конфликта и не привлекала собственные вооруженные силы. Но для мира нужны гарантии. Европейцы, американцы и их союзники должны сдерживать россию, ведь без этого она не выполнит своих обязательств
Французский лидер также объяснил текущую помощь Украине, отметив, что Париж предоставляет оружие и самолеты, однако без непосредственного участия в боевых действиях.
У нас нет истребителей на украинской территории, и мы не намерены их туда отправлять
Относительно будущего, Макрон не исключил возможности международного военного присутствия в Украине после завершения войны.
То, что мы не исключаем, но в запланированных рамках с нашими союзниками, это возможность иметь силы, которые после заключения мира могли бы внести вклад в обеспечение безопасности Украины
Напомним
Президент Франции назвал рф опасной и империалистической военной державой. Макрон подчеркнул, что никто не может отрицать право Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Макрон сделал громкое заявление о россии и праве Украины на вступление в ЕС и НАТО20.02.25, 21:47 • 17214 просмотров