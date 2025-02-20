Макрон раскрыл позицию относительно военного присутствия в Украине после войны

Макрон выразил свою позицию относительно будущих гарантий безопасности Украины после завершения войны. Об этом сообщает Le monde, передает УНН.

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Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что международные силы могли бы играть роль в стабилизации ситуации после достижения мира в Украине.

При обсуждении вопроса возможного присутствия иностранных войск на территории Украины Макрон заявил, что Франция не намерена жертвовать будущими поколениями.

Я не хочу приносить в жертву поколения. Тот, кто сделал этот выбор - владимир путин. Франция ни разу не способствовала эскалации конфликта и не привлекала собственные вооруженные силы. Но для мира нужны гарантии. Европейцы, американцы и их союзники должны сдерживать россию, ведь без этого она не выполнит своих обязательств