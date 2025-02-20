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Макрон розкрив позицію щодо військової присутності в Україні після війни

Макрон розкрив позицію щодо військової присутності в Україні після війни

Київ • УНН

 • 27102 перегляди

Президент Франції заявив про можливість розміщення міжнародних сил в Україні після досягнення миру. Макрон наголосив, що Париж продовжує надавати зброю, але не бере безпосередньої участі у бойових діях.

Макрон висловив свою позицію щодо майбутніх гарантій безпеки України після завершення війни. Про це повідомляє Le monde, передає УНН.

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що міжнародні сили могли б відігравати роль у стабілізації ситуації після досягнення миру в Україні.

Під час обговорення питання можливої присутності іноземних військ на території України Макрон заявив, що Франція не має наміру жертвувати майбутніми поколіннями.

Я не хочу приносити в жертву покоління. Той, хто зробив цей вибір – володимир путін. Франція жодного разу не сприяла ескалації конфлікту і не залучала власні збройні сили. Але для миру потрібні гарантії. Європейці, американці та їх союзники повинні стримувати росію, адже без цього вона не виконає своїх зобов’язань

- зазначив Макрон.

Французький лідер також пояснив поточну допомогу Україні, зазначивши, що Париж надає зброю та літаки, проте без безпосередньої участі у бойових діях. 

У нас немає винищувачів на українській території, і ми не маємо наміру їх туди відправляти

– підкреслив він.

Щодо майбутнього, Макрон не виключив можливості міжнародної військової присутності в Україні після завершення війни.

Те, що ми не виключаємо, але в запланованих рамках з нашими союзниками, це можливість мати сили, які після укладення миру могли б зробити внесок у гарантування безпеки України

- додав президент Франції.

Нагадаємо

Президент Франції назвав рф небезпечною та імперіалістичною військовою державою. Макрон наголосив, що ніхто не може заперечувати право України на вступ до ЄС і НАТО.

Макрон зробив гучну заяву про росію і право України на вступ до ЄС і НАТО20.02.25, 21:47 • 54389 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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