Макрон предлагает рассмотреть кандидатуру Барнье на пост главы Еврокомиссии

“Несомненно, Мишель Барнье — человек, который имеет большие добродетели, и он еще раз продемонстрировал это переговорами с британцами”, — отметил Макрон.

Кроме того, французский президент описал личностей, которые должны занять ключевые посты в европейских институтах: в частности, президентов Совета Европы, Комиссии и Европейского центрального банка.

"Нам нужны женщины и мужчины, которые хорошо знают Европу, имеют сильную легитимность и соответствуют проекту коалиции прогресса, к которой я стремлюсь, работая с социал-демократами, с некоторыми христианскими демократами и экологами",¸- отметил Макрона.

Напомним, во Франции партии Макрона и Ле Пен лидируют перед выборами в Европарламент.