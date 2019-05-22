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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 76557 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 90048 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122415 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111477 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144624 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130131 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

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Макрон предлагает рассмотреть кандидатуру Барнье на пост главы Еврокомиссии

Макрон предлагает рассмотреть кандидатуру Барнье на пост главы Еврокомиссии

Киев  •  УНН

 • 7664 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Французский президент Эммануэль Макрон предлагает рассмотреть кандидатуру главного переговорщика ЕС с Британией по Brexit Мишеля Барнье на пост главы Европейской комиссии. Об этом сообщает французское издание Ouest-France, передает УНН.

“Несомненно, Мишель Барнье — человек, который имеет большие добродетели, и он еще раз продемонстрировал это переговорами с британцами”, — отметил Макрон.

Кроме того, французский президент описал личностей, которые должны занять ключевые посты в европейских институтах: в частности, президентов Совета Европы, Комиссии и Европейского центрального банка.

"Нам нужны женщины и мужчины, которые хорошо знают Европу, имеют сильную легитимность и соответствуют проекту коалиции прогресса, к которой я стремлюсь, работая с социал-демократами, с некоторыми христианскими демократами и экологами",¸- отметил Макрона.

Напомним, во Франции партии Макрона и Ле Пен лидируют перед выборами в Европарламент.

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