Макрон предлагает рассмотреть кандидатуру Барнье на пост главы Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Французский президент Эммануэль Макрон предлагает рассмотреть кандидатуру главного переговорщика ЕС с Британией по Brexit Мишеля Барнье на пост главы Европейской комиссии. Об этом сообщает французское издание Ouest-France, передает УНН.
“Несомненно, Мишель Барнье — человек, который имеет большие добродетели, и он еще раз продемонстрировал это переговорами с британцами”, — отметил Макрон.
Кроме того, французский президент описал личностей, которые должны занять ключевые посты в европейских институтах: в частности, президентов Совета Европы, Комиссии и Европейского центрального банка.
"Нам нужны женщины и мужчины, которые хорошо знают Европу, имеют сильную легитимность и соответствуют проекту коалиции прогресса, к которой я стремлюсь, работая с социал-демократами, с некоторыми христианскими демократами и экологами",¸- отметил Макрона.
Напомним, во Франции партии Макрона и Ле Пен лидируют перед выборами в Европарламент.