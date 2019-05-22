Макрон пропонує розглянути кандидатуру Барньє на посаду голови Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Французький президент Еммануель Макрон пропонує розглянути кандидатуру головного переговірника ЄС з Британією щодо Brexit Мішеля Барньє на посаду очільника Європейської комісії. Про це повідомляє французьке видання Ouest-France, передає УНН.
“Безсумнівно, Мішель Барньє — людина, яка має великі чесноти, і він ще раз продемонстрував це переговорами з британцями”, — зазначив Макрон.
Крім того, французький президент описав особистостей, які повинні зайняти ключові посади в європейських інституціях: зокрема, президентів Ради Європи, Комісії та Європейського центрального банку.
"Нам потрібні жінки і чоловіки, які добре знають Європу, мають сильну легітимність і відповідають проекту коаліції прогресу, до якої я прагну, працюючи з соціал-демократами, з деякими християнськими демократами і екологами"¸- зазначив Макрон.
Нагадаємо, у Франції партії Макрона і Ле Пен лідирують перед виборами до Європарламенту.