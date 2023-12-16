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Макрон призвал Орбана "вести себя как европеец"

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 01:21  •  11871 просмотра

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По убеждению президента Франции, премьер Венгрии должен проявлять уважение к ЕС и не пытаться брать его "в заложники". Впрочем, Орбан уже заявил о дальнейших планах вести торги с Брюсселем за финансирование для Украины.

После того как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал на саммите лидеров Европейского Союза выделение Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи, президент Франции Эммануэль Макрон призвал его "вести себя как европеец". Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

По словам Макрона, на саммите лидеры ЕС выслушали Орбана с уважением, но "это уважение предполагает ответственность", поэтому венгерский премьер также должен проявлять уважение к Евросоюзу и не пытаться брать его "в заложники".

В свою очередь Орбан назвал планы ЕС пересмотреть свой бюджет, чтобы выделить финансовую помощь Украине "прекрасным шансом" для Венгрии. По его словам, Венгрия имеет возможность получить не только 10 миллиардов евро, которые ЕС разморозил перед саммитом, но и остальные заблокированные деньги - еще 21 миллиард.

Мы должны получить не половину, не четверть, а все

заявил Орбан в интервью государственному телевидению.

Дополнение

Разблокирование перед саммитом 10 миллиардов для Венгрии, которая угрожала ветировать все решения по Украине, раскритиковали депутаты Европейского парламента, обвинив Европейскую Комиссию в том, что она позволила себя шантажировать.

Туск заявил, что Польша будет мобилизовать весь свободный мир на помощь Украине12.12.23, 13:42 - [views_0]

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Макрон закликав Орбана "поводитися як європеєць"
Macron urges Orban to "behave like a European"
Новости по теме

Макрон призвал Орбана "вести себя как европеец"

По убеждению президента Франции, премьер Венгрии должен проявлять уважение к ЕС и не пытаться брать его "в заложники". Впрочем, Орбан уже заявил о дальнейших планах вести торги с Брюсселем за финансирование для Украины.

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