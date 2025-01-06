Макрон предупреждает, что ядерная программа Ирана близка к точке невозврата

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 70068 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 116282 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 186791 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 413221 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 325426 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 447566 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 222628 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 187077 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143676 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123150 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 118680 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 105602 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

 • 53818 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 85751 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

 • 53406 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 85751 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 105602 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 118680 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 192431 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 413221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

15:02 • 28112 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

 • 53406 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

 • 53818 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

 • 115107 просмотра
Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

 • 90656 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Макрон предупреждает, что ядерная программа Ирана близка к точке невозврата

Макрон предупреждает, что ядерная программа Ирана близка к точке невозврата

Киев  •  УНН

 • 2358 просмотра

Read in English

Президент Франции предупредил о приближении иранской ядерной программы к точке невозврата. Иран имеет достаточно материалов для ядерных боеголовок и представляет наибольший вызов безопасности для Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ядерная программа Ирана находится на потенциально необратимом пути, приближаясь к точке невозврата. Макрон заявил, что Иран является самым большим вызовом безопасности для Европы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

«Ускорение ядерной программы Ирана приближает нас к точке невозврата», - сказал Макрон во время выступления перед французскими послами в Париже в понедельник.

По его словам, у страны достаточно материалов для заправки нескольких боеголовок, если ее правительство примет политическое решение о создании ядерного оружия.

Ссылаясь на поддержку Ираном России против Украины, Макрон назвал Иран крупнейшим стратегическим вызовом и вызовом безопасности для Европы и ее союзников.

«Иранский вопрос, несомненно, является одним из основных вопросов, по которым мы будем возобновлять диалог с новой американской администрацией», - сказал Макрон, имея в виду возвращение Трампа в Белый дом в конце этого месяца.

Дополнение

В прошлом месяце Иран объявил о намерении увеличить мощности по производству ядерного топлива в ответ на упреки Международного агентства по атомной энергии ООН относительно неспособности Тегерана решить проблему с частицами урана, найденными на незадекларированных объектах. Иран утверждает, что его программа ядерных разработок предназначена для энергетических целей.

Ожидается, что МАГАТЭ предоставит более полный отчет в рамках более широкой западной инициативы по возможному повторному введению или «отмене» санкций ООН в отношении Ирана до окончания срока их действия в октябре 2025 года. Этот дипломатический механизм был частью ныне недействительной ядерной сделки, которая была отменена в 2018 году тогдашним президентом Дональдом Трампом и которая ограничивала иранскую ядерную деятельность в обмен на облегчение санкций.

В Иране работают тысячи центрифуг, которые вращаются на высокой скорости для разделения изотопов урана. Обычно эти машины производят низкоактивное реакторное топливо, но их можно запрограммировать на получение урана в более высоких концентрациях, пригодного для оружия.

У Байдена обсуждали возможность удара по ядерным объектам Ирана - Axios3 янв. 2025, 00:22 • 27586 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира