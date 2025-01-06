Макрон предупреждает, что ядерная программа Ирана близка к точке невозврата

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ядерная программа Ирана находится на потенциально необратимом пути, приближаясь к точке невозврата. Макрон заявил, что Иран является самым большим вызовом безопасности для Европы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

«Ускорение ядерной программы Ирана приближает нас к точке невозврата», - сказал Макрон во время выступления перед французскими послами в Париже в понедельник.

По его словам, у страны достаточно материалов для заправки нескольких боеголовок, если ее правительство примет политическое решение о создании ядерного оружия.

Ссылаясь на поддержку Ираном России против Украины, Макрон назвал Иран крупнейшим стратегическим вызовом и вызовом безопасности для Европы и ее союзников.

«Иранский вопрос, несомненно, является одним из основных вопросов, по которым мы будем возобновлять диалог с новой американской администрацией», - сказал Макрон, имея в виду возвращение Трампа в Белый дом в конце этого месяца.

Дополнение

В прошлом месяце Иран объявил о намерении увеличить мощности по производству ядерного топлива в ответ на упреки Международного агентства по атомной энергии ООН относительно неспособности Тегерана решить проблему с частицами урана, найденными на незадекларированных объектах. Иран утверждает, что его программа ядерных разработок предназначена для энергетических целей.

Ожидается, что МАГАТЭ предоставит более полный отчет в рамках более широкой западной инициативы по возможному повторному введению или «отмене» санкций ООН в отношении Ирана до окончания срока их действия в октябре 2025 года. Этот дипломатический механизм был частью ныне недействительной ядерной сделки, которая была отменена в 2018 году тогдашним президентом Дональдом Трампом и которая ограничивала иранскую ядерную деятельность в обмен на облегчение санкций.

В Иране работают тысячи центрифуг, которые вращаются на высокой скорости для разделения изотопов урана. Обычно эти машины производят низкоактивное реакторное топливо, но их можно запрограммировать на получение урана в более высоких концентрациях, пригодного для оружия.

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