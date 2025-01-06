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Макрон попереджає, що ядерна програма Ірану близька до точки неповернення

Макрон попереджає, що ядерна програма Ірану близька до точки неповернення

Київ • УНН

 • 46111 перегляди

Президент Франції попередив про наближення іранської ядерної програми до точки неповернення. Іран має достатньо матеріалів для ядерних боєголовок та становить найбільший виклик безпеці для Європи.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що ядерна програма Ірану знаходиться на потенційно незворотному шляху, наближаючись до точки неповернення. Макрон заявив, що Іран є найбільшим викликом безпеки для Європи. Про це УНН повідомляє із посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Прискорення ядерної програми Ірану наближає нас до точки неповернення", - сказав Макрон під час виступу перед французькими послами в Парижі в понеділок.

За його словами, в країни достатньо матеріалів для заправки кількох боєголовок, якщо її уряд ухвалить політичне рішення про створення ядерної зброї.

Посилаючись на підтримку Іраном росії проти України, Макрон назвав Іран найбільшим стратегічним викликом і викликом безпеці для Європи та її союзників.

"Іранське питання, безсумнівно, є одним з основних питань, щодо яких ми поновлюватимемо діалог із новою американською адміністрацією", - сказав Макрон, маючи на увазі повернення Трампа в Білий дім наприкінці цього місяця.

Доповнення

Минулого місяця Іран оголосив про намір збільшити потужності з виробництва ядерного палива у відповідь на закиди Міжнародного агентства з атомної енергії ООН щодо нездатності Тегерана розв'язати проблему з частинками урану, знайденими на незадекларованих об'єктах. Іран стверджує, що його програма ядерних розробок призначена для енергетичних цілей.

Очікується, що МАГАТЕ надасть повніший звіт у рамках ширшої західної ініціативи щодо можливого повторного запровадження або "скасування" санкцій ООН щодо Ірану до закінчення терміну їхньої дії в жовтні 2025 року. Цей дипломатичний механізм був частиною нині нечинної ядерної угоди, яка була скасована 2018 року тодішнім президентом Дональдом Трампом і яка обмежувала іранську ядерну діяльність в обмін на полегшення санкцій.

В Ірані працюють тисячі центрифуг, які обертаються на високій швидкості для розділення ізотопів урану. Зазвичай ці машини виробляють низькоактивне реакторне паливо, але їх можна запрограмувати на отримання урану у вищих концентраціях, придатного для зброї.

У Байдена обговорювали можливість удару по ядерних об'єктах Ірану - Axios03.01.25, 02:22 • 28770 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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