Макрон планирует запретить демонстрации на Елисейских полях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять решение о запрете демонстраций в центре Парижа после того, как 16 марта "желтые жилеты" разгромили Елисейские поля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По информации издания, о планах президента Франции сообщил представитель его администрации.
"Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вопрос о запрете всех демонстраций на Елисейских полях после того, как протестующие "желтых жилетов" разрушили культовую парижскую аллею в минувшие выходные", - заявил чиновник.
После субботних беспорядков, похожих на силовые столкновения в декабре прошлого года, на Елисейских полях между протестующими и полицией, Макрон провел встречу с министрами внутренних дел и юстиции.
Президент республики пообещал принять "жесткие" меры как можно скорее, чтобы предотвратить повторение столкновений в следующую субботу.
Отметим, что участники протестного движения "желтых жилетов" каждую субботу проводят демонстрации во французской столице.
Сначала протестующие требовали снижения налогов на горючее, но с середины ноября протесты превратились в оппозиционное движение против власти.
Напомним, в Париже задержали 200 участников субботней акции протеста "желтых жилетов", которая сопровождалась столкновениями между полицейскими и агрессивно настроенными манифестантами.
Ранее УНН сообщал, что правительство Франции признало свою неготовность к акции "желтых жилетов". Макрон обвинил участников протестов в Париже в уничтожении республики.