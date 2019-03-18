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Макрон планирует запретить демонстрации на Елисейских полях

Киев • УНН

 • 10285 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять решение о запрете демонстраций в центре Парижа после того, как 16 марта "желтые жилеты" разгромили Елисейские поля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Макрон планирует запретить демонстрации на Елисейских полях

По информации издания, о планах президента Франции сообщил представитель его администрации.

"Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вопрос о запрете всех демонстраций на Елисейских полях после того, как протестующие "желтых жилетов" разрушили культовую парижскую аллею в минувшие выходные", - заявил чиновник.

После субботних беспорядков, похожих на силовые столкновения в декабре прошлого года, на Елисейских полях между протестующими и полицией, Макрон провел встречу с министрами внутренних дел и юстиции.

Президент республики пообещал принять "жесткие" меры как можно скорее, чтобы предотвратить повторение столкновений в следующую субботу.

Отметим, что участники протестного движения "желтых жилетов" каждую субботу проводят демонстрации во французской столице.

Сначала протестующие требовали снижения налогов на горючее, но с середины ноября протесты превратились в оппозиционное движение против власти.

Напомним, в Париже задержали 200 участников субботней акции протеста "желтых жилетов", которая сопровождалась столкновениями между полицейскими и агрессивно настроенными манифестантами.

Ранее УНН сообщал, что правительство Франции признало свою неготовность к акции "желтых жилетов". Макрон обвинил участников протестов в Париже в уничтожении республики.

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