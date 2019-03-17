“Жовті жилети” в Парижі: затримано 200 людей та біля 60 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Парижі арештували 200 учасників суботньої акції протесту "жовтих жилетів" , яка супроводжувалася сутичками між поліцейськими і агресивно налаштованими маніфестантами. Про це в неділю повідомив місцевий телеканал BFMTV з посиланням на паризьку прокуратуру, передає УНН.
“Всього за цей день було заарештовано 237 осіб. Деяких з них вночі відпустили. А 200 були поміщені під варту в поліції, з них і 15 неповнолітніх”, - йдеться у повідомленні телеканалу.
За даними паризької поліції, 17 співробітників правоохоронців та 42 маніфестанти отримали поранення. В інших містах акції "жовтих жилетів" пройшли практично без інцидентів.
Як повідомляв УНН, 16 березня по всій Франції прокотилась 18-та хвиля протестів "жовтих жилетів". Найбільш масові заворушення в цей день відбулися в Парижі. Їх епіцентром стали Єлисейські поля, де агресивні демонстранти розгромили і підпалили десятки магазинів, кафе, газетних кіосків.
Раніше УНН повідомляв, в центрі Парижа під час демонстрацій в одному з відділень банку сталась пожежа.