"Желтые жилеты" в Париже: задержаны 200 человек и около 60 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Париже арестовали 200 участников субботней акции протеста "желтых жилетов", которая сопровождалась столкновениями между полицейскими и агрессивно настроенными манифестантами. Об этом в воскресенье сообщил местный телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру, передает УНН.
"Всего за этот день было арестовано 237 человек. Некоторых из них ночью отпустили. А 200 были заключены под стражу в полиции, и из них 15 несовершеннолетних", - говорится в сообщении телеканала.
По данным парижской полиции, 17 сотрудников правоохранительных органов и 42 манифестанта получили ранения. В других городах акции "желтых жилетов" прошли практически без инцидентов.
Как сообщал УНН, 16 марта по всей Франции прокатилась 18-волна протестов "желтых жилетов". Наиболее массовые беспорядки в этот день состоялись в Париже. Их эпицентром стали Елисейские поля, где агрессивные демонстранты разгромили и подожгли десятки магазинов, кафе, газетных киосков.
Ранее сообщал УНН, в центре Парижа во время демонстраций в одном из отделений банка произошел пожар.