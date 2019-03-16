Протести "жовтих жилетів": у Парижі горів банк, затримано 64 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Поліція провела 64 затримання під час демонстрації учасників руху "жовтих жилетів" у французькій столиці Парижі, передає УНН з посиланням на BFMTV.
Крім того, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер повідомив в Twitter про пожежу, що сталася в одному з відділень банку в центрі Парижа під час демонстрацій.
"Пожежні і наші сили безпеки щойно евакуювали всіх жителів будинку", - написав він, додаючи, що вогонь був узятий "під контроль".
"Особи, які вчинили цей акт, не є ні протестувальниками, ні бандитами: вони вбивці", - додав він.
Повідомляється, що на демонстраціях в Парижі були присутні від 7000 до 8000 людей, у тому числі 1500 "дуже буйних".
Як повідомляв УНН, у 18-ю суботу мобілізації учасників руху "жовті жилети" 16 березня по всій Франції продовжують збиратися маніфестанти.
PARIS: Des habitants demandent de l'aide au dessus de la banque incendiée. # Acte18 #ActeXVIII pic.twitter.com/c6Fglzhjom- Infos Françaises (@InfosFrancaises) 16 березня 2019 р