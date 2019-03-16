Протесты "желтых жилетов": в Париже горел банк, задержано 64 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция провела 64 задержания во время демонстрации участников движения "желтых жилетов" во французской столице Париже, передаёт УНН со ссылкой на BFMTV.
Кроме того, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в Twitter о пожаре, произошедшем в одном из отделений банка в центре Парижа во время демонстраций.
"Пожарные и наши силы безопасности только что эвакуировали всех жителей здания", - написал он, добавляя, что огонь был взят "под контроль".
"Лица, совершившие этот акт, не являются ни протестующими, ни бандитами: они убийцы", - добавил он.
Сообщается, что на демонстрациях в Париже присутствовали от 7000 до 8000 людей, в том числе 1500 "очень буйных".
Как сообщал УНН, в 18-ю субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" 16 марта по всей Франции продолжают собираться манифестанты.
PARIS : Des habitants demandent de l'aide au dessus de la banque incendiée. #Acte18 #ActeXVIII pic.twitter.com/c6Fglzhjom— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 16 марта 2019 г.