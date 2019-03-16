"Желтые жилеты" в Париже: стычки у Елисейских полей и 20 задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В 18-ю субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" по всей Франции продолжают собираться манифестанты. На 12:00 в центре столицы - Париже, у Елисейских полей, собрались около 800 участников акции. По информации правоохранителей, между "жилетами" и полицией уже возникают стычки, передает УНН со ссылкой на BFM TV.
Так, по данным префектуры полиции Парижа, правоохранители уже провели около 20 арестов. Кроме того, одна из бронемашин силовиков начала использовать водяную пушку против демонстрантов.
В то же время сообщается, что акция проходит сразу в нескольких районах города.
Взрывы слышно на Авеню де Ваграм, в восьмом округе Парижа, в то время как правоохранители пытаются сдержать желтые жилеты у Елисейских полей.
Отмечается также, что демонстранты установили барьеры, настроенные на борьбу с полицейскими.
Как сообщал УНН, 10 марта, в 17-й по счету общенациональный день протеста "желтых жилетов", во Франции приняли участие 28 600 человек. Это самый низкий показатель за время проведения манифестаций с 17 ноября прошлого года, отметили в МВД.
PARIS: La situation dégénère. Scènes d'émeute en cours à plusieurs endroits de la capitale. Les cars des forces de l'ordre obligés de quitter les Champs-Élysées. # Acte18 #ActeXVIII pic.twitter.com/Gmjnv7tG9N- Infos Françaises (@InfosFrancaises) 16 марта 2019 г.