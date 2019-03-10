Протести "жовтих жилетів" у Франції: участь взяли менше 30 тисяч маніфестантів

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що в суботу в 17-м за рахунком загальнонаціональному дні протесту "жовтих жилетів" в країні взяли участь 28,6 тисяч осіб. Це найнижчий показник за час проведення маніфестацій з 17 листопада минулого року, відзначило відомство. У Парижі число маніфестантів склало 3 тисяч чоловік, з них затримані були 19, передає УНН.