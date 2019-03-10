Протести "жовтих жилетів" у Франції: участь взяли менше 30 тисяч маніфестантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що в суботу в 17-м за рахунком загальнонаціональному дні протесту "жовтих жилетів" в країні взяли участь 28,6 тисяч осіб. Це найнижчий показник за час проведення маніфестацій з 17 листопада минулого року, відзначило відомство. У Парижі число маніфестантів склало 3 тисяч чоловік, з них затримані були 19, передає УНН.
Минулої суботи в країні налічувалося 39 тисяч учасників мітингів і маніфестацій, а в Парижі - 4 тис. У цілому 17-й день пройшов відносно спокійно. Газ і водомети були використані в Парижі лише під кінець маніфестацій з метою видалити з Єлисейських полів групу в кілька десятків хуліганів.
В даний час вони оточені великими силами поліції. До цього більшість з цієї групи маніфестантів були випущені правоохоронцями з головної вулиці Парижа - але після ретельного обшуку і перевірки документів.
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У провінції невеликі зіткнення з поліцією мали місце в місті Німі. Багатогодинні бої поліції з маніфестантами пройшли в районному центрі Пюї-ан-Веле, де правоохоронцям у великій кількості довелося використовувати сльозогінний газ. Це місто було обрано "жовтими жилетами" з центральної і південної частини країни для проведення загальної маніфестації представників кількох департаментів і регіонів.
Нагадаємо, в Парижі заарештували сімох учасників протестів "жовтих жилетів" через сутички з поліцією.