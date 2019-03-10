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Протесты "желтых жилетов" во Франции: участие приняли меньше 30 тысяч манифестантов

Протесты "желтых жилетов" во Франции: участие приняли меньше 30 тысяч манифестантов

Киев  •  УНН

 • 9138 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в субботу в 17-м по счету общенациональном дни протеста "желтых жилетов" в стране приняли участие 28,6 тысяч человек. Это самый низкий показатель за время проведения манифестаций с 17 ноября прошлого года, отметило ведомство. В Париже число манифестантов составило 3 тысяч человек, из них задержаны были 19, передает УНН.

В минувшую субботу в стране насчитывалось 39 тысяч участников митингов и манифестаций, а в Париже - 4 тыс. В целом 17-й день прошел относительно спокойно. Газ и водометы были использованы в Париже лишь под конец манифестаций с целью удалить с Елисейских полей группу в несколько десятков хулиганов.

В настоящее время они окружены большими силами полиции. До этого большинство из этой группы манифестантов были выпущены правоохранителями с главной улицы Парижа - но после тщательного обыска и проверки документов.

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В провинции небольшие столкновения с полицией имели место в городе Ниме. Многочасовые бои полиции с манифестантами прошли в районном центре Пюи-ан-Веле, где правоохранителям в большом количестве пришлось использовать слезоточивый газ. Этот город был выбран "желтыми жилетами" из центральной и южной части страны для проведения общей манифестации представителей нескольких департаментов и регионов.

Напомним, в Париже арестовали семерых участников протестов "желтых жилетов" из-за столкновений с полицией.

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