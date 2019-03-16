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"Жовті жилети" у Парижі: сутички біля Єлисейських полів та 20 затриманих

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У 18-ту суботу мобілізації учасників руху "жовті жилети" по всій Франції продовжують збиратися маніфестанти. На 12:00 у центрі столиці – Парижі, біля Єлисейських полів, зібрались близько 800 учасників акції. За інформацією правоохоронців, між "жилетами" та поліцією уже виникають сутички, передає УНН з посиланням на BFM TV.

"Жовті жилети" у Парижі: сутички біля Єлисейських полів та 20 затриманих

Так, за даними префектури поліції Парижа, правоохоронці вже провели близько 20 арештів. Крім того, одна з бронемашин силовиків почала використовувати водяну гармату проти демонстрантів.

Водночас повідомляється, що акція проходить одразу у декількох районах міста.

Вибухи чутно на Авеню де Ваграм, у восьмому окрузі Парижа, у той час як правоохоронці намагаються стримати жовті жилети біля Єлисейських полів.

Зазначається також, що демонстранти встановили бар’єри, налаштовані на боротьбу з поліцейськими.

Як повідомляв УНН, 10 березня, у 17-ий за рахунком загальнонаціональний день, протесту "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 28,6 тисяч осіб. Це найнижчий показник за час проведення маніфестацій з 17 листопада минулого року, відзначило МВС.

PARIS : La situation dégénère. Scènes d'émeute en cours à plusieurs endroits de la capitale. Les cars des forces de l'ordre obligés de quitter les Champs-Élysées. #Acte18 #ActeXVIII pic.twitter.com/Gmjnv7tG9N

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 16 марта 2019 г.

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