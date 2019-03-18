Уряд Франції визнав свою неготовність до акції "жовтих жилетів"

КИЇВ. 18 березня. УНН. Французький уряд визнав, що заходи безпеки були "недостатніми", щоб зупинити підпали і пограбування з боку учасників акції "жовтих жилетів" та анархістів на Єлисейських полях в Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.