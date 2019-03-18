Уряд Франції визнав свою неготовність до акції "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Французький уряд визнав, що заходи безпеки були "недостатніми", щоб зупинити підпали і пограбування з боку учасників акції "жовтих жилетів" та анархістів на Єлисейських полях в Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
За інформацією видання, прем'єр-міністр Едуард Філіп, заявив, що аналіз подій показав, що вжитих заходів безпеки було недостатньо для стримування насильства і запобіганню правопорушенням.
В суботу, анархісти з групи "Чорний блок" підпалили знаменитий пивний ресторан Fouquet, а також магазин люксових сумок Longchamp. Також були пошкоджені магазини одягу Hugo Boss, Lacoste і Celio, банк, шоколатьє та кілька газетних кіосків. Поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати і водомети, щоб "розсіяти" протестуючих, які зібралися біля підніжжя Тріумфальної арки.
Варто зазначити, що представники "жовтих жилетів" закликали міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньєра піти у відставку через нездатність правоохоронців стримати "Чорний блок". Вони звинувачують анархістів в підриві мирних щотижневих демонстрацій.
Нагадаємо, в суботу, 15 березня, в Парижі заарештували 200 учасників акції протесту "жовтих жилетів", яка супроводжувалася сутичками між поліцейськими і агресивно налаштованими маніфестантами.
Раніше УНН повідомляв, що опозиція звинувачує французьку владу в безсиллі на тлі протестів "жовтих жилетів".