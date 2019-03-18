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Опозиція звинувачує французьку владу в безсиллі на тлі протестів "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер та міністр економіки Бруно ле Мер повинні будуть у вівторок, 19 березня, на вимогу опозиції надати французькому Сенату пояснення в зв'язку з заворушеннями під час акцій "жовтих жилетів". Про це в ніч на понеділок повідомляє агентство DW, передає УНН.

Опозиція звинувачує французьку владу в безсиллі на тлі протестів "жовтих жилетів"

Опозиція вимагає повідомити "про засоби вирішення цієї проблеми та її негативні наслідки для торгової ситуації та економічної привабливості країни", йдеться в повідомленні, поширеному серед французьких ЗМІ.

Опозиція заявляє про "безсиллі держави", "поразкою правоохоронних органів у боротьбі з бандами погромників" і нанесеному владі "приниженні".

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон в суботу оголосив про введення "додаткових" і "рішучих" заходів для запобігання насильству та вандалізму під час протестів "жовтих жилетів". Через суботні протести в Парижі, що супроводжувалися розгромом магазинів, зіткненнями з поліцією і підпалами, Макрон змушений був перервати свою лижну відпустку в Піренеях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон звинуватив учасників протестів в Парижі в знищенні республіки

Відвідавши кризовий штаб, президент Франції оголосив про те, що збирається прийняти "сильні" і "додаткові" рішення. Він підкреслив, що заходи по захисту правопорядку, які до сьогодні приймала влада, показали свою недостатність та назвав мирних учасників протестів "спільниками" хуліганів.

Нагадаємо, у суботу учасники акцій "жовтих жилетів" не тільки розгромили вітрини магазинів відомих марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а й підпалили відділення банку, в результаті чого постраждало 11 осіб, що проживали в квартирах над ним. В ході заворушень поліція затримала 240 осіб.

По всій Франції вийшли на вулиці понад 32 тисячі маніфестантів, лише у Парижі за день затримали 192 учасники акції.

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