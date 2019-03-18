Опозиція звинувачує французьку владу в безсиллі на тлі протестів "жовтих жилетів"

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер та міністр економіки Бруно ле Мер повинні будуть у вівторок, 19 березня, на вимогу опозиції надати французькому Сенату пояснення в зв'язку з заворушеннями під час акцій "жовтих жилетів". Про це в ніч на понеділок повідомляє агентство DW, передає УНН.