Оппозиция обвиняет французские власти в бессилии на фоне протестов "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и министр экономики Бруно ле Мэр должны будут во вторник, 19 марта, по требованию оппозиции предоставить французскому Сенату объяснения в связи с беспорядками во время акций “желтых жилетов”. Об этом в ночь на понедельник сообщает агентство DW, передает УНН.
Оппозиция требует сообщить “о средствах решения этой проблемы и ее негативные последствия для торговой ситуации и экономической привлекательности страны”, говорится в сообщении, распространенном среди французских СМИ.
Оппозиция заявляет о “бессилии государства”, “поражении правоохранительных органов в борьбе с бандами погромщиков” и нанесенному властям “унижении”.
Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу объявил о введении “дополнительных” и “решительных” мер для предотвращения насилия и вандализма во время протестов “желтых жилетов”. Из-за субботних протестов в Париже, сопровождавшиеся разгромом магазинов, столкновениями с полицией и поджогами, Макрон вынужден был прервать свою лыжную отпуск в Пиренеях.
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Посетив кризисный штаб, президент Франции объявил о том, что собирается принять “сильные” и “дополнительные” решения. Он подчеркнул, что меры по защите правопорядка, которые до сих пор принимала власть, показали свою недостаточность и назвал мирных протестующих “сообщниками” хулиганов.
Напомним, в субботу участники акций “желтых жилетов” не только разгромили витрины магазинов известных марок — Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, но и подожгли отделение банка, в результате чего пострадали 11 человек, проживавших в квартирах над ним. В ходе беспорядков полиция задержала 240 человек.
По всей Франции вышли на улицы более 32 тысячи манифестантов, только в Париже за день задержали 192 участника акции.