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На акцію "жовтих жилетів" вийшли 32 тис. французів, у Парижі 192 затриманих

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У 18-у суботу мобілізації учасників руху "жовтих жилетів" по всій Франції вийшли на вулиці понад 32 тисячі маніфестантів, лише у Парижі за день затримали 192 учасники акції. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані французького телеканалу BFMTV.

На акцію "жовтих жилетів" вийшли 32 тис. французів, у Парижі 192 затриманих

"32,3 тисячі осіб, в тому числі кілька десятків тисяч у Парижі, були мобілізовані в суботу в рамках 18-го уїк-енду мобілізації жовтих жилетів, згідно з оцінками Міністерства внутрішніх справ", - повідомив телеканал.

У суботу було кілька актів насильства у Парижі, де грабували і палили магазини.

Через дії маніфестантів президент країни Еммануель Макрон скоротив свої вихідні у горах, у селищі Ла Монжі у Верхніх Піренеях, і ввечері повернеться до резиденції - Єлисейського палацу.

Тим часом у Парижі провели 192 затримання.

"Протягом дня кількість арештів значно збільшилася. Рано ввечері у штабі поліції підтвердили затримання 192 осіб, в тому числі кілька десятків були поміщені під варту", - вказав телеканал.

Нагадаємо, 16 березня на пожежі у будинку під час акції "жовтих жилетів" у Парижі постраждали 11 людей.

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