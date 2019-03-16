На акцію "жовтих жилетів" вийшли 32 тис. французів, у Парижі 192 затриманих

КИЇВ. 16 березня. УНН. У 18-у суботу мобілізації учасників руху "жовтих жилетів" по всій Франції вийшли на вулиці понад 32 тисячі маніфестантів, лише у Парижі за день затримали 192 учасники акції. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані французького телеканалу BFMTV.