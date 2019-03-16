На акцию "желтых жилетов" вышли 32 тыс. французов, в Париже 192 задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В 18-ю субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по всей Франции вышли на улицы более 32 тысячи манифестантов, только в Париже за день задержали 192 участника акции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные французского телеканала BFMTV.
"32,3 тысячи человек, в том числе несколько десятков тысяч в Париже, были мобилизованы в субботу в рамках 18-го уик-энда мобилизации желтых жилетов, по оценкам Министерства внутренних дел", - сообщил телеканал.
В субботу было несколько актов насилия в Париже, где грабили и жгли магазины.
Из-за действий манифестантов президент страны Эммануэль Макрон сократил свои выходные в горах, в поселке Ла Монжи в Верхних Пиренеях, и вечером вернется в резиденцию - Елисейский дворец.
Тем временем в Париже провели 192 задержания.
"В течение дня количество арестов значительно увеличилось. Рано вечером в штабе полиции подтвердили задержание 192 человек, в том числе несколько десятков были помещены под стражу", - отметил телеканал.
Напомним, 16 марта на пожаре в доме во время акции "желтых жилетов" в Париже пострадали 11 человек.