Протести "жовтих жилетів": під час пожежі у Парижі постраждали 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У результаті пожежі, що сталася у 18-ю суботу мобілізації "жовтих жилетів" у французькій столиці Парижі, постраждало 11 осіб, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Так, представник паризьких пожежних служб повідомив агентству, що в суботу в результаті пожежі 11 людей отримали легкі поранення. Серед них були двоє пожежників.
Раніше міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер повідомив у Twitter про пожежу, що сталася в одному з відділень банку в центрі Парижа під час демонстрацій. Пожежа виникла в банку, який розташувався на першому поверсі семиповерхового житлового будинку біля Єлисейських полів.
Крім того, за інформацією BFMTV, у французькій столиці з початку доби було затримано 121 особу. Всього, за підрахунками каналу, на демонстрації в 18-ю суботу мобілізації "жовтих жилетів" вийшло 14,5 тис. осіб. У Парижі їх налічувалося близько 10 тис.
Як повідомляв УНН, у 18-ю суботу мобілізації учасників руху "жовті жилети" 16 березня по всій Франції продовжують збиратися маніфестанти.